Ольга Бузова разместила фото со своим другом, юмористом Тимуром Батрутдиновым, чем подогрела слухи о возможном романе.

Ольга Бузова разместила фото со своим другом, юмористом Тимуром Батрутдиновым, чем подогрела слухи о возможном романе.Певица и телеведущая позирует на фото с ТимуромБатрутдиновым, взяв его за руку. "Когда нет выхода только вход... Тимур,что мы делаем. #планБ", – сопроводила фото подписью Бузова. Фанаты пришлив восторг и предположили, что звезды перешли на новый уровень отношений.На самом деле певица и юморист отправились на съемкинового шоу для телеканала ТНТ, которое будет называться "План Б". Этобудет романтическое реалити-шоу, где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будутискать друг для друга вторые половинки. Известно, что на кастинге отберут восемь девушек и восемь парней, которые будут бороться за сердцазвезд. Съемки намерены проводить на Бали, куда и улетели сейчас Ольга иТимур. Главная интрига шоу заключается в том, что им придется вступить в бракдруг с другом в том случае, если они так и не смогут найти свою любовь напроекте."Мы сами пока не понимаем, на что идем, но мы оба хотимлюбви и быть счастливыми", – признавалась Ольга Бузова. Она такжеотмечала, что для нее важно, чтобы будущий избранник знал все ее песнинаизусть. Резидент Comedy Club выдвинул и свои условия: "А чтобы завоевать мое сердце, ты должна знать все моиминиатюры и скетчи в "ХБ".Напомним, что Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов дружат напротяжении долгих лет. За это время они не раз провоцировали слухи о романе. Однако звезды всегда утверждали,что между ними только дружеские отношения.