Ольга Бузова разместила фото со своим другом, юмористом Тимуром Батрутдиновым, чем подогрела слухи о возможном романе.
Ольга Бузова разместила фото со своим другом, юмористом Тимуром Батрутдиновым, чем подогрела слухи о возможном романе.
Певица и телеведущая позирует на фото с Тимуром
Батрутдиновым, взяв его за руку. "Когда нет выхода только вход... Тимур,
что мы делаем. #планБ", – сопроводила фото подписью Бузова. Фанаты пришли
в восторг и предположили, что звезды перешли на новый уровень отношений.
На самом деле певица и юморист отправились на съемки
нового шоу для телеканала ТНТ, которое будет называться "План Б". Это
будет романтическое реалити-шоу, где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут
искать друг для друга вторые половинки. Известно, что на кастинге отберут восемь девушек и восемь парней, которые будут бороться за сердца
звезд. Съемки намерены проводить на Бали, куда и улетели сейчас Ольга и
Тимур. Главная интрига шоу заключается в том, что им придется вступить в брак
друг с другом в том случае, если они так и не смогут найти свою любовь на
проекте.
"Мы сами пока не понимаем, на что идем, но мы оба хотим
любви и быть счастливыми", – признавалась Ольга Бузова. Она также
отмечала, что для нее важно, чтобы будущий избранник знал все ее песни
наизусть. Резидент Comedy Club выдвинул и свои условия: "А чтобы завоевать мое сердце, ты должна знать все мои
миниатюры и скетчи в "ХБ".
Напомним, что Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов дружат на
протяжении долгих лет. За это время они не раз провоцировали слухи о романе. Однако звезды всегда утверждали,
что между ними только дружеские отношения.