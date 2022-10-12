Суздальский район получит дотации из федерального гранта на закупку 4-х туристических шаттлов. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Суздальский район получит дотации из федерального гранта на закупку 4-х туристических шаттлов. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Два из них рассчитаны более, чем на 50 мест. Вместимость третьего составит 30 пассажиров, а четвертого – 20. Использовать их планируется для осуществления регулярных трансферов туристов с железнодорожного вокзала во Владимире до Суздаля и обратно.