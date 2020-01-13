Центробанк опубликовал последние данные о торгах на бирже. Российская валюта заметно подорожала по отношению к зарубежным. Официальный на сегодня, 13 января, составляет 60,94 за доллар и 67,81 за ..

Центробанк опубликовал последние данные о торгах на бирже. Российская валюта заметно подорожала по отношению к зарубежным. Официальный на сегодня, 13 января, составляет 60,94 за доллар и 67,81 за евро.Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев отметил, что отечественная валюта толкает американскую к новым минимумам. "На Форексе американская валюта относительно стабильна, но это не мешает нашей валюте сохранять высокие позиции в преддверии начала очередного налогового периода", – передает его слова "".