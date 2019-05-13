Японский фигурист Дайсукэ Такахаси восхитился 16-летней россиянкой. Спортсмен считает, что Алина Загитова идеальна.

Японский фигуристДайсукэ Такахаси восхитился 16-летней россиянкой. Спортсмен считает, что АлинаЗагитова идеальна.Когда 33-летнего фигуриста в эфире национальноготелевидения спросили о его идеале женской красоты, он отметил олимпийскуючемпионку Алину Загитову. Такахаси также заявил, что является большимпоклонником женских ног.По словамизвестного японского спортсмена, у Алины Загитовой идеальные ножки, сообщаетсяна сайте местного ТВ Headlines.yahoo.co.jp.Отметим, у Дайсукэ Такахаси японского спортсмена тяжелое прошлое. Три года назад онзавершил карьеру в фигурном катании, после чего у него возникли проблемы салкоголизмом.Чтобыбросить пить, японец вернулся в спорт. Кроме того, Такахаси ведет кулинарноешоу. Он является чемпиономмира (2010) и бронзовым призером Олимпийских игр в Ванкувере.Напомним, недавно стало известно, что признаналучшей фигуристкой мира. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев.Россиянка с большим отрывом опередила свою ближайшую преследовательницу японкуСатоко Мияхару.Как писали "Дни.ру", начало сезона стало для особенно сложным. На чемпионате России в конце прошлого года она дажене попала в тройку призеров.