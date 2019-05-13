Японский фигурист
Дайсукэ Такахаси восхитился 16-летней россиянкой. Спортсмен считает, что Алина
Загитова идеальна.
Японский фигурист
Дайсукэ Такахаси восхитился 16-летней россиянкой. Спортсмен считает, что Алина
Загитова идеальна.
Когда 33-летнего фигуриста в эфире национального
телевидения спросили о его идеале женской красоты, он отметил олимпийскую
чемпионку Алину Загитову. Такахаси также заявил, что является большим
поклонником женских ног.
По словам
известного японского спортсмена, у Алины Загитовой идеальные ножки, сообщается
на сайте местного ТВ Headlines.yahoo.co.jp.
Отметим, у Дайсукэ Такахаси японского спортсмена тяжелое прошлое. Три года назад он
завершил карьеру в фигурном катании, после чего у него возникли проблемы с
алкоголизмом.
Чтобы
бросить пить, японец вернулся в спорт. Кроме того, Такахаси ведет кулинарное
шоу. Он является чемпионом
мира (2010) и бронзовым призером Олимпийских игр в Ванкувере.
Напомним, недавно стало известно, что признана
лучшей фигуристкой мира. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев.
Россиянка с большим отрывом опередила свою ближайшую преследовательницу японку
Сатоко Мияхару.
Как писали "Дни.ру", начало сезона стало для особенно сложным. На чемпионате России в конце прошлого года она даже
не попала в тройку призеров.