Скоро на телеэкраны выйдет новый остросюжетный сериал Разбитое зеркало. Главную роль в картине исполнила популярная актриса Екатерина Гусева.

Скоро на телеэкраны выйдет новый остросюжетный сериал "Разбитоезеркало". Главную роль в картине исполнила популярная актриса Екатерина Гусева.По словам Гусевой, ее персонаж в сериале, Даша, всегда былаведома и привыкла прятаться за мужским плечом. Между тем обстоятельствавынуждают ее стать самостоятельной и взять ответственность за собственнуюжизнь.Екатерина Гусева призналась, что ей нравится, как в сериале держится интрига. Артистка надеется, что зритель вовлечется в историю, будет строить догадки и предвкушать развитие событий.По сюжету сериала в лесу обнаруживают тело исчезнувшей многолет назад женщины-почтальона. В сумке умершей находят письма, которыеотправляют адресатам. Одно из них предназначается главной героине Даше. Этосообщение ей когда-то написал возлюбленный Олег.Письмо меняет жизнь героини. Женщина понимает, что жених,которого она много лет считала погибшим, жив. Если бы она получила это письмововремя, то не вышла бы замуж за Мирона, которого никогда не любила. Дарья начинает собственноерасследование. Она пытается распутать тайны 20-леней давности. Героиня осознает, что ее муж, подруга и брат – совсем не те, кем она их считала.Параллельно Дарья знакомится с Павлом. В городе мужчина проездом и задерживатьсяне планирует. Он приехал, чтобы отомстить давнему врагу.Сериал "Разбитое зеркало" будет транслироваться нателеканале "Россия 1" с 18 мая в 21:20 по мск. Также в теленовелле снялись:Александр Лазарев-младший, Екатерина Волкова и другие.