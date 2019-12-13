Эксперты Росстата прогнозируют, что естественная убыль населения России в 2019 году поставит 11-летний рекорд. По данным специалистов, с января по октябрь она достигла отметки в 259,6 тысячи ..

Эксперты Росстата прогнозируют, что естественная убыль населения России в 2019 году поставит 11-летний рекорд. По данным специалистов, с января по октябрь она достигла отметки в 259,6 тысячи человек, сообщаетСамые высокие показатели пока удерживает 2008 год, в котором смертность превысила рождаемость на 362 тысячи человек. Аналитики полагают, что ситуацию не изменит даже приток мигрантов. По мнению исследователей, причиной такой динамики является снижение количества женщин репродуктивного возраста, к которому привела демографическая яма в 1990-х годах.