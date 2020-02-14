14.02.2020

2020-02-14 18:05:03

В Александрове рабочий упал с высоты во время ремонта крыши

Рухнул с высоты пятиэтажного дома. В Александрове серьёзно пострадал рабочий. Мужчина очищал крышу одного из домов от снега и наледи. По факту инцидента началась доследственная проверка, сообщают в региональном Управлении Следственного Комитета.

Предварительная причина ЧП - неисправность автокрана. На высоту мужчина поднялся возле дома №10 по улице Терешковой. Внезапно у крана оборвался трос - он удерживал площадку подъёмника. И она упала вниз вместе с рабочим. Мужчина получил тяжёлые травмы. Они госпитализирован. На месте продолжают работу следователи.