В мэрии объявили о перекрытии участка улицы Усти-на-Лабе по загадочным причинам: «в целях обеспечения безопасности дорожного движения». Отрезок дороги от Мира до Рокадки будет закрыт для

В мэрии объявили о перекрытии участка улицы Усти-на-Лабе по загадочным причинам: «в целях обеспечения безопасности дорожного движения». Отрезок дороги от Мира до Рокадки будет закрыт для проезда в воскресенье, 16 июня. С 6 часов утра и до 20 часов вечера проехать по этому участку Усти-на-Лабе будет нельзя. В комментариях под постом в официальном телеграм-канале мэрии