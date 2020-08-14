Установленная на одном из автомобилей камера видеорегистратора запечатлела пожар в автобусе. ЧП произошло утром 14 августа на Ярославском шоссе в районе поворота на городское поселение ..

Установленная на одном из автомобилей камера видеорегистратора запечатлела пожар в автобусе. ЧП произошло утром 14 августа на Ярославском шоссе в районе поворота на городское поселение Правдинск в Московской области, передает . На записи видно, что салон общественного транспорта полностью выгорел. Находились ли внутри него люди пока не сообщается. Данных о пострадавших не поступало.