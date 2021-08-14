Около 03:15 на 97 километре трассы М-8 «Холмогоры» в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан», ..

Около 03:15 на 97 километре трассы М-8 «Холмогоры» в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны Ярославля в Москву, столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении грузовиком «МАН» с полуприцепом «ТОНАР». За рулем фуры сидел 37-летний мужчина.В автобусе находилось 47 человек, из которых пострадали - 16. Шестерых госпитализировали в больницу. Остальные направлены на амбулаторное лечение.По факту аварии проводится проверка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.