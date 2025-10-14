Александровский районный суд рассмотрит уголовное дело об организации незаконной миграции. По версии следователей, гендиректор компании, занимающейся переработкой пластика, вместе со

Александровский районный суд рассмотрит уголовное дело об организации незаконной миграции. По версии следователей, гендиректор компании, занимающейся переработкой пластика, вместе со своим братом – менеджером по продажам, разместили на территории производства девять иностранных граждан из Кубы, которые приехали в Россию по туристической визе. Они жили и работали на предприятии с 1 января 2023 года по 14