Скандальная журналистка Ксения Собчак нередко сталкивается с критикой. Не обошлось и в этот раз. Подписчики набросились на знаменитость из-за развратного фото.

Скандальная журналистка Ксения Собчак нередко сталкивается с критикой. Не обошлось и в этот раз. Подписчики набросились на знаменитость из-за развратного фото.На опубликованном архивном снимке Ксения позирует в коротком золотистом платье. Любопытно, что его фасон построен так, что у телеведущей присутствует глубокий разрез на бедре, а также пикантное декольте, доходящее аж до солнечного сплетения.Шею тогда еще довольно юной знаменитости украшает массивная золотая цепь, волосы уложены небрежной "пляжной" волной, а образ дополняют яркие темные тени на веках. Стоит заметить, что Ксения не уточнила, сколько лет назад был сделан снимок, однако, по всей видимости, ему порядка десяти лет."Как молоды мы были!!!!! И #янежалеюниочем" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Собчак на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Текст она сопроводила забавными эмоджи в виде смеющихся до слез мордашек и обезьянки, закрывающей себе лапами глаза.Большинство пользователей сполна оценили такую дань воспоминаниям Ксении. Многие поделились своим положительным впечатлением от увиденного, однако нашлись и те, кто предпочел наброситься на телеведущую. Злопыхатели принялись на все лады оскорблять супругу Константина Богомолова, стремясь побольнее уколоть. Впрочем, Ксения как всегда не одарила их своим вниманием."Да, помним. Когда наши сверстники учились и работали одновременно,чтоб на кусок хлеба заработать, вы показывали свои голые титьки передкамерой и осуждали стариков, которые подходили к вам за автографом, зато, что от них пахло колбасой. Запах дешевой колбасы вас сильно видимооскорбил. Да и вообще наследие позорное помним, до сих пор эта помойкапо телевизору идет", "Шкура дохлая", "Ну и рожа!", "Если яблочко с червинкой, никакой дихлофос не поможет", – высказались комментаторы.13 Дек 2019 в 10:09 PST