Артистка труппы Балета Толстых Екатерина Юркова
скончалась в Перми. У танцовщицы обострились хронические заболевания, вызванные
лишним весом.
Артистка труппы "Балета Толстых" Екатерина Юркова
скончалась в Перми. У танцовщицы обострились хронические заболевания, вызванные
лишним весом.
Трагическую новость сообщила дочь создателя "Балета
Толстых" Евгения Панфилова – Арина. В комментариях пользователи соцсетей
назвали Юркову "знаковой фигурой".
"Сегодня ночью не стало Екатерины Юрковой. Солистки
Балета Толстых Евгения Панфилова. Внезапно. Неожиданно. Больно", —
написала Панфилова в соцсети ВКонтакте. Как стало известно, у 50-летней актрисы
обострились хронические заболевания, вызванные . Танцовщица
скончалась 11 марта, передает Ura.ru.
"Соболезнуем!!! Знаковая фигура была в балете", "Такой
позитивный человек была! Жалко, что такие классные артистки рано уходят с этого
света", – сочувствуют подписчики.
26 февраля "Балет Толстых" отметил свое 25-летие. В
сентябре 1993 года пермский балетмейстер
Евгений Панфилов объявил о наборе артистов с . Сначала
хореограф поставил ограничение по весу 80 кг, но позже вынужден был поднять до
110. Балетмейстер решил, что артистки "в теле" лучше смогут
изобразить обычных русских женщин, чем солистки основной, профессиональной
труппы.
"Балет толстых" выступал не только с
развлекательными номерами. Танцовщицы с приняли участие в
постановке Панфилова на тему Великой Отечественной войны – "Бабы. Год 1945".
За эту постановку мастер получил "Золотую маску".