Артистка труппы Балета Толстых Екатерина Юркова скончалась в Перми. У танцовщицы обострились хронические заболевания, вызванные лишним весом.

Артистка труппы "Балета Толстых" Екатерина Юрковаскончалась в Перми. У танцовщицы обострились хронические заболевания, вызванныелишним весом.Трагическую новость сообщила дочь создателя "БалетаТолстых" Евгения Панфилова – Арина. В комментариях пользователи соцсетейназвали Юркову "знаковой фигурой"."Сегодня ночью не стало Екатерины Юрковой. СолисткиБалета Толстых Евгения Панфилова. Внезапно. Неожиданно. Больно", —написала Панфилова в соцсети ВКонтакте. Как стало известно, у 50-летней актрисыобострились хронические заболевания, вызванные . Танцовщицаскончалась 11 марта, передает Ura.ru."Соболезнуем!!! Знаковая фигура была в балете", "Такойпозитивный человек была! Жалко, что такие классные артистки рано уходят с этогосвета", – сочувствуют подписчики.26 февраля "Балет Толстых" отметил свое 25-летие. Всентябре 1993 года пермский балетмейстерЕвгений Панфилов объявил о наборе артистов с . Сначалахореограф поставил ограничение по весу 80 кг, но позже вынужден был поднять до110. Балетмейстер решил, что артистки "в теле" лучше смогутизобразить обычных русских женщин, чем солистки основной, профессиональнойтруппы."Балет толстых" выступал не только сразвлекательными номерами. Танцовщицы с приняли участие впостановке Панфилова на тему Великой Отечественной войны – "Бабы. Год 1945".За эту постановку мастер получил "Золотую маску".