Президент Украины Петр Порошенко совершает одну ошибку за другой. Желая вызвать симпатию избирателей, он пустился в пляс во время вчерашнего предвыборного митинга. Избиратели перформанс лидера Незалежной не оценили.
Президент Украины Петр Порошенко совершает одну ошибку за другой. Желая вызвать симпатию избирателей, он пустился в пляс во время вчерашнего предвыборного митинга. Избиратели перформанс лидера Незалежной не оценили.
Накануне Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский"
в Киеве, где планировал провести дебаты с Владимиром Зеленским. Лидер
Незалежной исполнил танец и спел народную песню.
Пользователи Сети телодвижения Порошенко не оценили.
Некоторые сравнили поведение главы государства с первым президентом России
Борисом Ельциным, который пустился в пляс на предвыборном митинге в ходе
кампании 1996 года.
По словам одного из комментаторов, раньше это была фишка Ельцина,
а теперь и Порошенко. "Думал после Ельцина уже дальше некуда, а нет, традиции
живы", – цитирует другого пользователя.
накануне прибыл на дебаты с Зеленским, однако
комик на встречу с главой государства не пришел. В штабе шоумена заявили, что
ждут оппонента на словесный поединок 19 апреля.
Как отметил представитель Зеленского Дмитрий Разумков,
дебаты изначально были намечены на 19 апреля, и если Порошенко на них не
придет, то это будет значить, что лидер Незалежной уклоняется от поединка с
оппонентом.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Для победы Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому достаточно набрать простое
большинство голосов – 50% плюс 1.
Пока социологи отдают победу Владимиру Зеленскому. За него
намерены проголосовать около 60% избирателей. Второй раз доверить страну готовы около 20% граждан Незалежной.