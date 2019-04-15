Президент Украины Петр Порошенко совершает одну ошибку за другой. Желая вызвать симпатию избирателей, он пустился в пляс во время вчерашнего предвыборного митинга. Избиратели перформанс лидера Незалежной не оценили.

Президент Украины Петр Порошенко совершает одну ошибку за другой. Желая вызвать симпатию избирателей, он пустился в пляс во время вчерашнего предвыборного митинга. Избиратели перформанс лидера Незалежной не оценили.Накануне Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский"в Киеве, где планировал провести дебаты с Владимиром Зеленским. ЛидерНезалежной исполнил танец и спел народную песню.Пользователи Сети телодвижения Порошенко не оценили.Некоторые сравнили поведение главы государства с первым президентом РоссииБорисом Ельциным, который пустился в пляс на предвыборном митинге в ходекампании 1996 года.По словам одного из комментаторов, раньше это была фишка Ельцина,а теперь и Порошенко. "Думал после Ельцина уже дальше некуда, а нет, традицииживы", – цитирует другого пользователя.накануне прибыл на дебаты с Зеленским, однакокомик на встречу с главой государства не пришел. В штабе шоумена заявили, чтождут оппонента на словесный поединок 19 апреля.Как отметил представитель Зеленского Дмитрий Разумков,дебаты изначально были намечены на 19 апреля, и если Порошенко на них непридет, то это будет значить, что лидер Незалежной уклоняется от поединка соппонентом.Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.Для победы Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому достаточно набрать простоебольшинство голосов – 50% плюс 1.Пока социологи отдают победу Владимиру Зеленскому. За негонамерены проголосовать около 60% избирателей. Второй раз доверить страну готовы около 20% граждан Незалежной.