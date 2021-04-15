Теперь владимирские медработники примут участие в национальном этапе всероссийского конкурса.

Департамент здравоохранения Владимирской области подвёл итоги конкурсов «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Региональные мероприятия проводились в рамках Всероссийских конкурсов. Теперь владимирские медработники примут участие в национальном этапе.Учитывался уровень профессионализма, благодарности пациентов, правильное ведение медицинской документации и другие факторы.В номинации «Лучший врач общей практики» победила Инна Михайлова.Лучший терапевт региона − врач-гастроэнтеролог Татьяна Захарова;Лучший хирург − Татьяна Мищенко.Лучшая старшая медицинская сестра − Татьяна Егорова.Отметим, что все четверо работают в старшая медицинская сестра Городской клинической больнице Владимира №5.Лучшая медицинская сестра − Елена Белимова из Городской больницы Владимира № 4.Лучшая участковая медицинская сестра − Евгения Пучкова. Она представляет Муромскую горбольницу №1;Лучшим лаборантом признана Ольга Воронина из ГКБ №5 во Владимире.В номинациях «Лучший кардиолог», «Лучший врач медицинской реабилитации» и «Лучший фельдшер» победители не выявлены.