Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Во Владимирской области до сих пор остаются подтопленными 205 участков. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.Сегодня, 15 апреля, прошло еженедельное заседание Правительства, где представители ведомств обсудили обстановку в регионе. Установлено, что вода постепенно убывает, ведь за сезон максимально было зафиксировано 324 затопленных приусадебных участков. В это воскресенье это число сократилось до 210, а на сегодняшний день – до 205.«Однако в Вязниках и Коврове она ещё достаточно высоко, продолжается подъём уровня Оки, пока некритичный. В регионе остаются подтопленными 3 участка дорог, везде есть пути объезда. Продолжаем следить за обстановкой», – сообщил губернатор.Напоминаем, с 10 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, а с сегодняшнего дня установлен пожароопасный сезон.