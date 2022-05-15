Как эффективно осваивать английский, получая удовольствие от процесса, рассказала Наталия Тутанцева – опытный преподаватель школы ВКС (стаж более 20 лет), эксперт по программам подготовки к кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ.

Как эффективно осваивать английский, получая удовольствие от процесса, рассказала Наталия Тутанцева – опытный преподаватель школы (стаж более 20 лет), эксперт по программам подготовки к кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ.Изучение иностранного языка может стать острой необходимостью в силу ряда обстоятельств, но для этого не всегда хватает мотивации.Как сделать иностранный язык частью жизни?Главная цель изучения любого языка — общение: грамматика, лексика и речь неотделимы друг от друга. Чем быстрее человек начнет коммуницировать, применяя полученные знания на практике, тем эффективнее будет идти процесс.Но не все люди обладают так называемыми soft skills и получают удовольствие от общения. Если возникают трудности, лучший выход из положения — интегрировать иностранный язык в хобби. Вариантов может быть много:смотреть фильмы, изучать материалы на английском по интересующей вас тематике;вступать в тематические сообщества;путешествовать в места, где можно пообщаться с носителями языка;играть онлайн с людьми из других государств.Используя лингвистические навыки на практике, вы обретаете внутреннюю мотивацию. У вас появляется много друзей из разных стран, а внедрение иностранного языка в любимое дело превращает обучение из необходимости в увлекательный процесс.