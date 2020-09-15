На Александровскую городскую свалку без разрешения ввозили мусор контрагентов Московского региона.

Активисты несколько месяцев бьются за то, чтобы мусор из Москвы и Подмосковья не сбрасывали на Александровскую городскую свалку. В июне суд обязал компанию принимать ТБО только согласно территориальной схеме перевозки и утилизации отходов, действующей на территории Владимирской области. Но представители компании попытались оспроить решение суда, пока оно не вступило в законную силу.Апелляционным определением Владимирского областного суда от 25.08.2020 апелляционная жалоба ООО «Экоресурс» оставлена без удовлетворения, решения суда первой инстанции без изменения. Действия ООО «Экоресурс» по приему и размещению на Александровской городской свалке отходов из других субъектов Российской Федерации признаны незаконными.