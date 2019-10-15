Украинский политик Василий Волга поделился своими впечатлениями от поездки по Крыму. С горечью он признал, что под российским руководством полуостров вырвался далеко вперед, в особенности по сравнению с тем, что происходит на Украине.

Украинский политик Василий Волга поделился своими впечатлениями от поездки по Крыму. С горечью он признал, что под российским руководством полуостров вырвался далеко вперед, в особенности по сравнению с тем, что происходит на Украине.Больнее, чем видеть стремительную деградацию собственных политических, экономических и социальных институтов для украинцев оказалось лишь видеть, как совсем рядом с ними у кого-то дела идут в гору. По крайней мере именно на такие мысли наталкивает рассуждение украинского политика Василия Волги, побывавшего в Крыму и поспешившего поделиться с окружающими своим отчаянием."Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму; царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу. И каждый раз меня сверлит мысль: если бы не Майдан!", – признался он.Василий Волга напомнил, что перед Майданом Москва предлагала Киеву не только миллиардный кредит по весьма льготным условиям, но и участие в совместных проектах. И это не говоря уже о том, то без государственного переворота у Украины был шанс остаться в едином культурном и экономическом пространстве с Россией."Вся Украина развивалась бы и строилась так, как это происходит сегодня в Крыму. И не наши люди разбегались бы за работой кто в Россию, кто в Польшу, а поляки стояли бы в очередь к нам", – поделился политик своими мечтаниями.Он добавил, что, по его мнению, Крыму суждено серьезно преобразиться уже в ближайшее время. "В ближайшие три года Крым превратиться в Жемчужину. Новую, современную, богатую", – подчеркнул Волга.Материал дополняется.