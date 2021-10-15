15 октября 2021 года в календаре отмечается День Киприана и Устиньи. Какой это церковный праздник – в материале Дни.ру.

15 октября 2021 года в календаре отмечается День Киприана и Устиньи. Какой это церковный праздник – в материале "Дни.ру".ИСТОРИЯНа Руси этот день называли Днем Устиньи и Киприана или куприянов день. Православные верующие считали, что в этот церковный праздник нужно быть предельно внимательными и осторожными, нельзя ругаться.Люди вспоминали трех православных мучеников, которые умерли за христианскую веру в начале четвертого века – Киприана, Иустины и Феоктиста.Киприан жил в Антиохии и с детства учил языческую философию. Позже он стал жрецом. Он имел способность управлять природными явлениями, насылать на врагов болезни, говорить с усопшими. Также он обучал людей чародейству.В том же городе жила девушка Иустина. Она была христианкой. Молодой человек Аглаид, пытаясь соблазнить ее, попросил помочь ему в этом Киприана. Но его чары были бессильны перед христианкой, твердой в своей вере.Это заставила Киприана уверовать. Он покрестился и покаялся. Спустя время праведной силы он стал епископом.Во период гонений на христиан во времена правления императора Диоклитиана, Киприана и Иустину оклеветали и арестовали. Пару пытали и потом признали мучениками.Воин Феоктист, видя издевательства над молодыми людьми, тоже принял христианство и был казнен вместе с ними. Впоследствии христиане установили церковный праздник 15 октября и чтят в этот день святых Киприана, Иустину и Феоктиста.ТРАДИЦИИВ этот православный праздник 15 октября верующие молятся трем святым о тех, кого мучают нечистые силы, также помощи просят люди, страдающие от смертельных болезней и непонятного страха, не имеющие сил победить алкоголизм, наркоманию, сквернословие и курение.ПОВЕРЬЯПравославные верующие считают, что святые Киприан, Устинья и Феоктист оберегают людей от нечистой силы, чар и колдовства. Какие есть приметы и что нельзя делать 15 октября 2021 года:В этот день нельзя употреблять алкогольНельзя ссоритьсяХолодный ветер считали предвестником суровой зимыЛистопад к скорому похолоданию