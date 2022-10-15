Ильсур Метшин продолжит исполнять обязанности Президента комитета ООН еще 4 года.

Ильсур Метшин продолжит исполнять обязанности Президента комитета ООН еще 4 года.Ильсур Метшин – далеко не новая фигура в политике. С 2005 года по 2019 он являлся мэром города Казань и успел сделать многое для столицы Республики: стал, например, одним из инициаторов реформы городского транспорта, получившей награду "Золотая колесница". Создал и пролоббировал проекты "Универсиада", "Пятилетка здоровья", "Зеленый рекорд", "100 скверов" и многие другие.Зарекомендовав себя на этой должности он пошел дальше: был избран президентом Консультативного комитета по вопросам местного самоуправления. С этим назначением Россия впервые возглавила Всемирную ассоциацию мэров городов при ООН.Вчера в южнокорейском городе Тэджон прошел Всемирный конгресс местных и региональных властей, собравший 140 делегатов из разных стран. В ходе мероприятия Ильсур Метшин был переизбран на второй срок: он повторно станет президентом Комитета ООН и продолжит исполнять обязанности еще 4 года. Комитет, напомним, представляетинтересы 323 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов мира.В ходе мероприятия Ильсур Метшин объявил, что в марте 2024 года в Казани состоятся "Игры будущего": соревнования, которые привлекут одаренную молодежь со всего мира.