От кругосветных путешествий и природных богатств России до загадок истории и современных технологий. Владимирцы вместе со всей страной поучаствовали в ежегодной просветительской акции

От кругосветных путешествий и природных богатств России до загадок истории и современных технологий. Владимирцы вместе со всей страной поучаствовали в ежегодной просветительской акции Русского географического общества. Акция проводится уже в 7-й раз. Поучаствовать в Географическом диктанте могут все желающие: онлайн и на специальных площадках. Ответы на некоторые вопросы можно найти логическим путём, используя эрудицию. Светлана