В Москве состоялась премьера нового сезона популярного российского сериала Тест на беременность. Главные роли в этом проекте Кинопоиска исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин и Кристина Орбакайте. Появление последней стало большим событием еще в прошлом сезоне – поклонники певицы не ожидали ее увидеть в новом амплуа.

В Москве состоялась премьера нового сезона популярного российского сериала "Тест на беременность". Главные роли в этом проекте "Кинопоиска" исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин и Кристина Орбакайте. Появление последней стало большим событием еще в прошлом сезоне – поклонники певицы не ожидали ее увидеть в новом амплуа.Многие сомневались, придет ли старшая дочь Аллы Пугачевой на премьеру в кинотеатр "Художественный". Слишком много негатива на ее семью обрушилось в последнее время. И именно поэтому Кристина в этот раз от общения с прессой категорически отказалась. Она лишь на несколько секунд вышла к камерам, чтобы попозировать.Если бы ее мать была сейчас в Москве, то конечно, обрадовалась бы выходу на экраны продолжения телесериала с любимой доченькой. Кристина ведь светится от счастья! Но Алла Пугачева с младшими детьми детьми сейчас на Земле обетованной. И успеха дочери не видела.В последний раз сама Примадонна появлялась в кино в Москве 6 сентября прошлого года, когда в этом же кинотеатре состоялась премьера сериала "Вертинский". Она была с Максимом Галкиным. Тогда, конечно, никто и подумать не мог, что через год пятого мужа певицы объявят иностранным агентом, а сама она получит израильский паспорт и покинет родину...Что же касается Кристины Орбакайте, то он избегает любых разговоров об уехавшей матери, улыбается и говорит, что настроение у нее "отличное".