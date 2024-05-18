Во Владимирской области у села Бабаево ранним утром горел грузовой автомобиль.
Как уточняют в...
Во Владимирской области у села Бабаево ранним утром горел грузовой автомобиль.
Как уточняют в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, 18 мая в 6 утра 32 минуты в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля по адресу: Собинский район, у села Бабаево, на предварительной площади 5 квадратных метров.
Спасатели оперативно выехали на место. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек личного состава МЧС.
Информация о погибших и пострадавших не поступала. Судя по кадрам — у автомобиля сильно пострадала кабина водителя.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».
Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области