Во Владимирской области у села Бабаево ранним утром горел грузовой автомобиль. Как уточняют в...

Во Владимирской области у села Бабаево ранним утром горел грузовой автомобиль.Как уточняют в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, 18 мая в 6 утра 32 минуты в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля по адресу: Собинский район, у села Бабаево, на предварительной площади 5 квадратных метров.Спасатели оперативно выехали на место. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек личного состава МЧС.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Судя по кадрам — у автомобиля сильно пострадала кабина водителя.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области