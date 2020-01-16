В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Главное напутствие депутатов будущему руководителю кабмина – реализация послания президента, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Главное напутствие депутатов будущему руководителю кабмина – реализация послания президента, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Мишустин прошел непростой путь в системе исполнительный
власти, побывал на разных участках работы, прокомментировал кандидатуру главы
ФНС спикер Госдумы. "Но его всегда отличала ответственность, современный
подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую
он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который
он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному
делу", – отметил Володин.
По его словам, послание президента ко многому обязывает,
требует других подходов к работе. Главное напутствие депутатов Мишустину -
реализовать озвученные главой государства цели и задачи, подчеркнул Володин.
Напомним, 15 января премьер Дмитрий Медведев объявил об уходе
правительства в отставку. На вакантную должность Владимир Путин предложил
руководителя ФНС Михаила Мишустина. Накануне кандидат начал консультации с
депутатами Госдумы. Парламентарии обсудят вопрос на пленарном заседании 16
января.
Михаилу Мишустину 53 года. На государственную службу
поступил в конце 1990-х годов. В апреле 2010 года возглавил ФНС. Наблюдатели
отмечают его большие заслуги во внедрении новейших технологий в работу
ведомства.