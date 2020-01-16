В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Главное напутствие депутатов будущему руководителю кабмина – реализация послания президента, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Главное напутствие депутатов будущему руководителю кабмина – реализация послания президента, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Мишустин прошел непростой путь в системе исполнительныйвласти, побывал на разных участках работы, прокомментировал кандидатуру главыФНС спикер Госдумы. "Но его всегда отличала ответственность, современныйподход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которуюон возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, которыйон сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученномуделу", – отметил Володин.По его словам, послание президента ко многому обязывает,требует других подходов к работе. Главное напутствие депутатов Мишустину -реализовать озвученные главой государства цели и задачи, подчеркнул Володин.Напомним, 15 января премьер Дмитрий Медведев объявил об уходеправительства в отставку. На вакантную должность Владимир Путин предложилруководителя ФНС Михаила Мишустина. Накануне кандидат начал консультации сдепутатами Госдумы. Парламентарии обсудят вопрос на пленарном заседании 16января.Михаилу Мишустину 53 года. На государственную службупоступил в конце 1990-х годов. В апреле 2010 года возглавил ФНС. Наблюдателиотмечают его большие заслуги во внедрении новейших технологий в работуведомства.