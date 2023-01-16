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<a href="https://33live.ru/novosti/16-01-2023-zhitelyam-oblasti-napominayut-chto-s-pechnym-otopleniem-nuzhno-byt-ostorozhnymi-i-vnimatelnymi.html" target="_blank">Жителям области напоминают, что с печным отоплением нужно быть осторожными и внимательными</a> - С начала года во Владимирской области произошло 25 пожаров в домах с печным отоплением. Одна из частых причин возгораний зимой – неисправность или неправильная эксплуатация печек.