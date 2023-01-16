С начала года во Владимирской области произошло 25 пожаров в домах с печным отоплением. Одна из частых причин возгораний зимой – неисправность или неправильная эксплуатация печек.
С начала года во Владимирской области произошло 25 пожаров в домах с печным отоплением. Одна из частых причин возгораний зимой – неисправность или неправильная эксплуатация печек. Сотрудники МЧС регулярно выходят в рейды и напоминают жителям области, как избежать беды. Очередную проверку провели в Суздальском районе. Сотрудник МЧС: Телефон пожарной охраны знаете? Местные жители: знаем 112,