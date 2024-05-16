9 миллионов рублей выделили на реконструкцию приюта для бездомных животных в...

9 миллионов рублей выделили на реконструкцию приюта для бездомных животных в Гусь-ХрустальномНовый этап в жизни приюта для бездомных животных в Гусь-Хрустальном. На реконструкцию "дома" для четвероногих из областной казны выделили 9 миллионов рублей. О переменах - Мария Артес.Непослушные и активные, спокойные и покладистые. Здесь - 260 псов и 30 кошек. И каждому необходимы забота и внимание.Новую партию гуманитарной помощи - 400 килограммов специализированного сухого корма - уже доставили. Вместе с главой Густ-Хрустального Алексеем Соколовым приют посетил главный ветеринарный врач области Александр Григорьев.Александр Григорьев - начальник региональной Инспекции ветеринарии и государственного надзора в области обращения с животными:- По поручению первого заместителя губернатора,Ремига Александра Александровича, ветеринарной инспекцией организованы мероприятия по привлечению организаций юридических лиц, оказание содействия благотворительной помощи этому приюту, в частности, один из проблемных вопросов - кормление животных.Директор фонда "Спасти может каждый " Оксана Хлопцева уверена: для приюта настали лучшие времена. Он действует уже более 10 лет. Бродячих четвероногих из года в год становилось больше, а само здание находилось в запустении и давно нуждалось в обновлении. Теперь же на ремонт из областной казны выделено 9 миллионов рублей.Алексей Соколов - глава г. Гусь-Хрустальный- Проблема была в том, что приют был переполнен, здание находилось в неудовлетворительном состоянии. При помощи субсидии, которая выделено из областного бюджета, мы провели торги, определили две подрядные организации, которые ведут работы по ремонту здания приюта.Оксана Хлопцева - директор фонда "Спасти может каждый":- Здесь будет поднят пол, залита новая стяжка, будет все в плитке кафельной, которую можно будет обработать, которая не будет впитывать вирусы. У каждого должна быть своя территория. Драки у них происходят постоянно, потому что они дерутся за внимание. Всем хочется,чтоб их погладили, приласкали,на ручках подержали.Вопрос с кормами- на контроле. В перспективе животным нужна и стерилизация. Предусмотреть финансирование на эти цели позволит официальный статус приюта.Ольга Медведева - учредитель фонда "Спасти может каждый", волонтер:- Находится между городом и департаментом ветеринарии. Где-то мы пока между ними, пока не могут нас отнести ни к тем,ни к другим. Нет статуса никакого. Из-за этого нет финансирования, не понятно, откуда его выделять, из какого бюджета.По словам волонтёров, проблемы решаются поэтапно, но эффективно. Большой ремонт- впереди. Обновленный дом ждёт братьев наших меньших уже в октябре.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести - Владимир".