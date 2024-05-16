Гендиректор предприятия предстанет перед судом за смерть рабочего в Петушках Генеральный директор...

Гендиректор предприятия предстанет перед судом за смерть рабочего в ПетушкахГенеральный директор ООО «Перспектива» не организовала разработку технологической карты на погрузочно–разгрузочные работы. Кроме того, женщина неофициально наняла на работу сотрудника, которому не был проведен инструктаж безопасности.Днем 15 января 2024 года работник выполнял работы по укладке пиломатериалов. Управляя вилочным погрузчиком, он установил очередную пачку с пиломатериалом третьим слоем на край прицепа выше его борта и оставил без контроля до момента закрепления груза.В результате стройматериалы упали на находящегося рядом разнорабочего. Потерпевший получил травмы головы, шеи, грудной клетки, живота телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.В результате утверждено обвинительное заключение в отношении гендиректора.«Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.Фото: СУ СК по Владимирской области