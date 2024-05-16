Во Владимирской области озимые сельскохозяйственные культуры и многолетние травы выдержали майские заморозки.

Во Владимирской области озимые сельскохозяйственные культуры и многолетние травы выдержали майские заморозки. Большинство растений были на ранней стадии вегетации, и холода не смогли нанести им серьёзный ущерб. Об этом рассказала регионального правительства, ссылаясь на Минсельхоз области.Непоправимый урон владимирским садам тоже не нанесён. Во время холодов распустились лишь сливы и вишни. Сегодня только начинается массовое цветение других деревьев и кустарников.«Эксперты из Россельхозцентра отмечают, что установившиеся низкие температуры начала мая не являются экстремальными для нашей полосы. На время неблагоприятной температуры у культур, вступивших в этап активного роста, он просто приостановился, поэтому из-за холодов они не погибнут», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.