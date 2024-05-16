Ранее бывший руководитель филиала и одновременно врач по медико-социальной экспертизе был осужден за получение 12 взяток. Он брал деньги за то, чтобы фиктивно установить людям инвалидность.

Ранее бывший руководитель филиала и одновременно врач по медико-социальной экспертизе был осужден за получение 12 взяток. Он брал деньги за то, чтобы фиктивно установить людям инвалидность. Недавно вскрылся еще один эпизод преступления. Как сообщили в Следкоме, по версии следствия, в 2020 году фигурант получил от гражданина 1990 года рождения 20 тысяч рублей. Эти деньги мужчина