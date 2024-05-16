На площади имени Ленина в городе Камешково заработала интерактивная выставка «Про Героев».

На площади имени Ленина в городе Камешково заработала интерактивная выставка «Про Героев». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Экспозиция размещена под открытым небом. На стендах выставки представлены портеры и биографии 29 Героев нашей страны, участвовавших в Великой Отечественной войне, специальной военной операции, вооружённых конфликтах в Грузии и Сирии.«Среди них – и уроженец Владимира генерал-лейтенант Роман Кутузов», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Экспозиция в городе Камешково будет работать до 7 июня 2024 года. После этого она посетит другие населённые пункты Владимирской области.