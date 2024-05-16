Владимирская область стала опорной площадкой нового национального проекта Время героев Время...

Владимирская область стала опорной площадкой нового национального проекта "Время героев""Время героев". В России стартовало тестирование для участников федеральной кадровой программы. Новый национальный проект для ветеранов специальной военной операции появился по решению Президента, а Владимирская область стала его опорной площадкой. О "времени", которое наступило для героев - Полина Лаптева.- Модуль публичная власть, прикладные инструменты, сложные переговоры.Это первые модули национального кадрового проекта "Время героев" для участников специальной военной операции. В их числе- ветеран боевых действий - Геннадий Прохорычев, недавно назначенный губернатором на пост заместителя министра и образования молодежной политики региона.Быстрые управленческие решения, от которых зависела судьба бойцов, Геннадий Леонардович научился принимать на фронте. Больше года Прохорычев служил добровольцем в медбатальоне в ЛНР, был командиром отделения эвакуации раненых.Геннадий Прохорычев, ветеран СВО, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Я посчитал необходимым, имея опыт поучаствовать в президентской программе "Время героев". Хочется быть полезным государству, нашей России, родной Владимирской области. Человеку, который хочет посвятить свою дальнейшую жизнь государственной сфере - это очень полезно.Новая кадровая программа появилась по Указу Президента. Главная задача- подготовка нового звена управленцев в государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. В числе обязательных требований - наличие гражданства Российской Федерации и высшего образования.Заявку на участие в проекте могут подать как действующие военнослужащие, так и участники СВО. Кирилл Наумов - ветеран специальной военной операции. На передовой был штурмовиком, связистом, эвакуировал раненых. На фронт ушёл в 2022 -ом, вслед за мамой- медсестрой передвижного медпункта.Кирилл Наумов, ветеран боевых действий, обладатель медали "За отвагу":- Я считаю очень важным, что в России появился такой проект, т.к. он дает возможность участникам СВО переобучиться, переподготовиться и в последующем уже занимать высокопоставленные должности. И сам планирую принять участие в дальнейшем. Кроме того, очень важно, что бойцы смогут найти себя здесь в мирной жизни.Принимает участие в проекте и житель Суздальского района, ветеран СВО Павел Ипполитов. Он вместе с боевыми товарищами освобождал Артёмовск и его окрестностиПавел Ипполитов, ветеран боевых действий, житель г. Суздаля:- Программа "Время героев" дает возможность нам, ветеранам СВОЮ повысить свои знания и выйти на новый профессиональный уровень для того, чтобы мы могли работать на благо своей страны и всего народа.Онлайн обучение на платформе филиала президентской академии зарегистрированные участники смогут пройти до конца декабря. Тех, кто успешно пройдет этот этап, ждут наставничество и обучение на базе мастерской управления "Сенеж". В общей сложности учёба рассчитана на два года. Форматы: онлайн, очный, а также самостоятельная работа.Светлана Никитина, руководитель филиала государственного фонда Защитники Отечества:- Участники, военнослужащие могут подавать заявку на специальную платформу на участие в данной программе. Она подразумевает подготовку высококвалифицированных специалистов, с последующим трудоустройством в органы государственной и муниципальной власти. Социальные координаторы помогают нашим ветеранам осуществить подготовку этой заявки и рассказывают об этой программе.По словам Президента Российской Федерации Владимира Путина, проект - уникальная возможность для реализации лидерского и управленческого потенциала в мирной жизни. Проект станет социальным лифтом для участников и ветеранов СВО. В России - "Время героев". Тем, кто встал на защиту ее рубежей, можно доверить страну.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".