Во Владимирскую область поступила паротитно-коревая вакцина для детского населения
В пресс-службе...
Во Владимирскую область поступила паротитно-коревая вакцина для детского населения
В пресс-службе Министерства Здравоохранения Владимирской области сообщили о поступлении в регион паротитно-коревой вакцины.
Она закуплена в размере 7 370 доз для детского населения.
Закупка состоялась в рамках национального календаря профилактических прививок за счёт средств федерального бюджета.
Важно: перед обращением в медучреждение необходимо уточнить, доставлены ли в организацию препараты со склада.
Кроме того, в Минздраве рассказали о поступлении в ближайшем будущем вакцины против менингококковой инфекции.
Фото: Минздрав Владимирской области