Во Владимирскую область поступила паротитно-коревая вакцина для детского населения В пресс-службе...

Во Владимирскую область поступила паротитно-коревая вакцина для детского населенияВ пресс-службе Министерства Здравоохранения Владимирской области сообщили о поступлении в регион паротитно-коревой вакцины.Она закуплена в размере 7 370 доз для детского населения.Закупка состоялась в рамках национального календаря профилактических прививок за счёт средств федерального бюджета.Важно: перед обращением в медучреждение необходимо уточнить, доставлены ли в организацию препараты со склада.Кроме того, в Минздраве рассказали о поступлении в ближайшем будущем вакцины против менингококковой инфекции.Фото: Минздрав Владимирской области