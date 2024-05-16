За что камешковские «агрономы» предстали перед судом?
Камешковским районным судом вынесен приговор...
За что камешковские «агрономы» предстали перед судом?
Камешковским районным судом вынесен приговор в отношении двух жителей города Камешково.
В 2023 году молодые люди выращивали коноплю с целью получения наркотического средства — марихуаны.
Один из них приобрел семена и вырастил у себя дома рассаду каннабиса. После этого мужчины высадили ее в поле, недалеко от деревни Кирюшино.
Всё лето и начало осени осужденные ухаживали за растениями, осуществляя систематический полив и внося удобрения в почву.
Собранные части растения они высушили и разделили между собой. Один стал хранить их с целью личного потребления, второй — измельчил, расфасовал и предпринял попытку к их продаже иным лицам вместе с собранными в лесу наркотикосодержащими грибами.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. У обоих осужденных изъято более 1,5 килограмм марихуаны, частей растений конопли и грибов. Дело было передано в суд.
«В зависимости от степени участия, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ (культивирование в крупном размере наркотикосодержащих растений группой лиц), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств и наркотикосодержащих растений в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств и наркотикосодержащих растений в крупном размере)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Приговором суда мужчине, попытавшемуся продать наркотики, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии строго режима, его приятелю – условно на 4 года 6 месяцев.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений