За одну неделю мошенники «заработали» на владимирцах более 15 миллионов рублей. Как отмечают в полиции, схемы аферистов идентичны: «дополнительный доход от инвестиций», «перевод денег на

За одну неделю мошенники «заработали» на владимирцах более 15 миллионов рублей. Как отмечают в полиции, схемы аферистов идентичны: «дополнительный доход от инвестиций», «перевод денег на безопасный счет» и «ваш родственник стал виновником ДТП». Так, например, 7 мая в полицию обратился 40 – летний житель Гороховца. Он по указанию неизвестных, под предлогом дополнительного заработка на инвестициях,