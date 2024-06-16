Три незаконные свалки обнаружили в Муроме. Они находятся на Коммунальном проезде между домами №1 и №1а, между домом №1 на Коммунальной улице и домом №2 на улице Филатова, а также на

Три незаконные свалки обнаружили в Муроме. Они находятся на Коммунальном проезде между домами №1 и №1а, между домом №1 на Коммунальной улице и домом №2 на улице Филатова, а также на Эксплуатационной улице. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Свалки состоят в основном из сухих веток деревьев, но есть и бытовой мусор, и изделия из