Архитектор-дизайнер, фотограф Сергей Сапонов с профессиональной точки зрения оценил жилище балерины. По мнению эксперта, ом Анастасии Волочковой далек от идеала.

Архитектор-дизайнер, фотограф с профессиональнойточки зрения оценил жилище балерины. По мнению эксперта, ом АнастасииВолочковой далек от идеала.По мнению специалиста, у многих россиян есть типичныепредставления о том, какой должна быть недвижимость знаменитостей. "Интерьерыдомов звезд априори должны блистать роскошью, кичится элитностью и утопать всусальном 24-каратным золоте. Звезды просыпаются на пуховых перинах, шелковыхпростынях и резных итальянских кроватях. Иногда теряются в гардеробных, которыесмело могут сравниться по площади с хорошим супермаркетом, из которых потомвыводят верный личный водитель "Майбаха", – отметил собеседник "Дни.ру"."Но всегда ли эти представления, а тем более, личные заявленияобладателей звездного статуса, сходятся с делом?" – задался вопросом Сергей Сапонов.Для примера он разобрал 850-метровый загородный дом Анастасии Волочковой. "Ксожалению, не будет разгромного расследования, так как Анастасия прямо заявляетв своем Instagram, что дом ейдостался только с мраморным полом в гостиной, а ремонт она делала экономным. Номожно ли назвать ремонт 850-метрового особняка, который забит под самую крышурезной мебелью, лепниной и фресками экономным? В глазах читателя – конечно нет,но специалист очень легко назовет с десяток брендов эконом-класса, которыеможно заметить в Instagram Анастасии", – считает архитектор-дизайнер.По словам эксперта, Анастасия Волочкова – приверженец стиля барокко. "Это самыйдорогой стиль и сложный в плане выдерживания его чистоты, несколько ошибок, иты уже скатился в кич и тотальную безвкусицу", – отметил Сергей Сапонов.КухняСпециалист заявил, что балерина выбрала достаточно дешевую кухню, что видно пофурнитуре и филенкам, которые потеряли презентабельный вид.Возможно, обладательница звездного шпагата выложила за нее не больше 250 000 рублей без учета техники. Пол выложен плиткой под коричневыймрамор и выглядит на 600 рублей за квадратный метр, а это самый низший ценовойсегмент в строительных магазинах."Но самое позорное –использование пластикового плинтуса за 150 рублей за метр, уж тут Анастасия могланемного увеличить бюджет и купить белый высокий ПВХ-плинтус, с ним интерьервыглядел бы дороже", – разнес интерьер дома Анастасии Волочковой архитектор-дизайнер.ВаннаяЧто касается ванной комнаты, то здесь Анастасия в одном из своих постов всоцсети рекламирует поставщика, который ей “помог” с выбором плитки. "Но мыпрекрасно понимаем, что помог – значит подарил, а специалист сразу назоветизвестного российского производителя этой чрезмерно глянцевой плитки подтравертин. Стоимость такой плитки колеблется в районе 1000 рублей за квадратныйметр. Даже отбивка фресками, к которым хозяйка питает особенную любовь, неспасает от этого монотонного глянца", – заявил Сергей Сапонов.По его словам, не эксклюзивны в также корпуснаямебель и сантехника. "Единственное, что вызывает нарекание – это душеваякабина, которую лучше было бы заменить на скрытый трап для слива воды и стеклянную ширму, и свет, которыйпредательски кричит о своем китайском происхождении и стоимости до 5000 рублей",– раскритиковал детали интерьера специалист.Спальня"Спальня Волочковой на удивление почти хороша, хотя итут лепнина выдает истинную стоимость отделки" "Была бы она чуть скромнее, подобранаболее грамотно, придраться было бы не к чему", – отметил Сергей Сапонов.По его словам, главнаягордость спальни, кровать, явно российского производства, а у российскихпроизводителей мебели в стиле барокко – "поголовно проблема с дизайном". "Вродебы и пытаются скопировать Италию, но все равно, что-нибудь добавляют от себя ина этом себя выдают. За кровать балерина явно не дала больше 100 000 рублей.Рядом с кроватью стоит белый диван Честерфилд, стоимостью до 80 000 рублей,который к барокко совершенно не относится, хоть и каретная стяжка очень частоиспользуется в мебели этого стиля", – оценил интерьер спальни собеседник "Дни.ру".ЧЕРДАКСергей Сапонов раскритиковал и чердак хозяйки дома. "Это театр впрямом смысле этого слова. Здесь Анастасия возвела свой Большой, со сводами,фресками и красным бархатом. Волочкова прямо говорит, что чердак ей доделывал еезнакомый с золотыми руками. Руки, может, были и золотые, но бюджет явно недотянул до замашек примы. Обилие дешевой лепнины, помноженная на золотую краску(в данном случае должна использоваться поталь) сдаютвсе карты со входа, а фрески, напечатанные на принтере по цене 1700 рублей заметр, забивают последние гвозди в крышку роскошного убранства", – отметилэксперт.По словам Сергея Сапонова, если бы дизайнер все же остался работать над , то в нем было бы гораздо меньше "позорных факторов в видесамых дешевых плинтусов, розеток и выключателей, чрезмерного обилия лепнинывсевозможных видов, а также авторских фресок"."У хозяйки явная тяга кбарочной роскоши, хотя и проблемы со вкусом (сколько же селебрити больны этойболезнью, но были прощены и не за такое), но дом получился по-русски уютным", – заключил специалист.