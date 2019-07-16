Архитектор-дизайнер, фотограф Сергей Сапонов с профессиональной
точки зрения оценил жилище балерины. По мнению эксперта, ом Анастасии
Волочковой далек от идеала.
Архитектор-дизайнер, фотограф с профессиональной
точки зрения оценил жилище балерины. По мнению эксперта, ом Анастасии
Волочковой далек от идеала.
По мнению специалиста, у многих россиян есть типичные
представления о том, какой должна быть недвижимость знаменитостей. "Интерьеры
домов звезд априори должны блистать роскошью, кичится элитностью и утопать в
сусальном 24-каратным золоте. Звезды просыпаются на пуховых перинах, шелковых
простынях и резных итальянских кроватях. Иногда теряются в гардеробных, которые
смело могут сравниться по площади с хорошим супермаркетом, из которых потом
выводят верный личный водитель "Майбаха", – отметил собеседник "Дни.ру".
"Но всегда ли эти представления, а тем более, личные заявления
обладателей звездного статуса, сходятся с делом?" – задался вопросом Сергей Сапонов.
Для примера он разобрал 850-метровый загородный дом Анастасии Волочковой. "К
сожалению, не будет разгромного расследования, так как Анастасия прямо заявляет
в своем Instagram, что дом ей
достался только с мраморным полом в гостиной, а ремонт она делала экономным. Но
можно ли назвать ремонт 850-метрового особняка, который забит под самую крышу
резной мебелью, лепниной и фресками экономным? В глазах читателя – конечно нет,
но специалист очень легко назовет с десяток брендов эконом-класса, которые
можно заметить в Instagram Анастасии", – считает архитектор-дизайнер.
По словам эксперта, Анастасия Волочкова – приверженец стиля барокко. "Это самый
дорогой стиль и сложный в плане выдерживания его чистоты, несколько ошибок, и
ты уже скатился в кич и тотальную безвкусицу", – отметил Сергей Сапонов.
Кухня
Специалист заявил, что балерина выбрала достаточно дешевую кухню, что видно по
фурнитуре и филенкам, которые потеряли презентабельный вид.
Возможно, обладательница звездного шпагата выложила за нее не больше 250 000 рублей без учета техники. Пол выложен плиткой под коричневый
мрамор и выглядит на 600 рублей за квадратный метр, а это самый низший ценовой
сегмент в строительных магазинах.
"Но самое позорное –
использование пластикового плинтуса за 150 рублей за метр, уж тут Анастасия могла
немного увеличить бюджет и купить белый высокий ПВХ-плинтус, с ним интерьер
выглядел бы дороже", – разнес интерьер дома Анастасии Волочковой архитектор-дизайнер.
Ванная
Что касается ванной комнаты, то здесь Анастасия в одном из своих постов в
соцсети рекламирует поставщика, который ей “помог” с выбором плитки. "Но мы
прекрасно понимаем, что помог – значит подарил, а специалист сразу назовет
известного российского производителя этой чрезмерно глянцевой плитки под
травертин. Стоимость такой плитки колеблется в районе 1000 рублей за квадратный
метр. Даже отбивка фресками, к которым хозяйка питает особенную любовь, не
спасает от этого монотонного глянца", – заявил Сергей Сапонов.
По его словам, не эксклюзивны в также корпусная
мебель и сантехника. "Единственное, что вызывает нарекание – это душевая
кабина, которую лучше было бы заменить на скрытый трап для слива воды и стеклянную ширму, и свет, который
предательски кричит о своем китайском происхождении и стоимости до 5000 рублей",
– раскритиковал детали интерьера специалист.
Спальня
"Спальня Волочковой на удивление почти хороша, хотя и
тут лепнина выдает истинную стоимость отделки" "Была бы она чуть скромнее, подобрана
более грамотно, придраться было бы не к чему", – отметил Сергей Сапонов.
По его словам, главная
гордость спальни, кровать, явно российского производства, а у российских
производителей мебели в стиле барокко – "поголовно проблема с дизайном". "Вроде
бы и пытаются скопировать Италию, но все равно, что-нибудь добавляют от себя и
на этом себя выдают. За кровать балерина явно не дала больше 100 000 рублей.
Рядом с кроватью стоит белый диван Честерфилд, стоимостью до 80 000 рублей,
который к барокко совершенно не относится, хоть и каретная стяжка очень часто
используется в мебели этого стиля", – оценил интерьер спальни собеседник "Дни.ру".
ЧЕРДАК
Сергей Сапонов раскритиковал и чердак хозяйки дома. "Это театр в
прямом смысле этого слова. Здесь Анастасия возвела свой Большой, со сводами,
фресками и красным бархатом. Волочкова прямо говорит, что чердак ей доделывал ее
знакомый с золотыми руками. Руки, может, были и золотые, но бюджет явно не
дотянул до замашек примы. Обилие дешевой лепнины, помноженная на золотую краску
(в данном случае должна использоваться поталь) сдают
все карты со входа, а фрески, напечатанные на принтере по цене 1700 рублей за
метр, забивают последние гвозди в крышку роскошного убранства", – отметил
эксперт.
По словам Сергея Сапонова, если бы дизайнер все же остался работать над , то в нем было бы гораздо меньше "позорных факторов в виде
самых дешевых плинтусов, розеток и выключателей, чрезмерного обилия лепнины
всевозможных видов, а также авторских фресок".
"У хозяйки явная тяга к
барочной роскоши, хотя и проблемы со вкусом (сколько же селебрити больны этой
болезнью, но были прощены и не за такое), но дом получился по-русски уютным", – заключил специалист.