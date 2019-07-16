Третьяковская галерея установила у себя новую охранную
систему, которая была разработана специалистами Росатома. Она поможет предотвратить
инциденты наподобие кражи картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым, произошедшей
в начале 2019 года.
Третьяковская галерея установила у себя новую охранную
систему, которая была разработана специалистами "Росатома". Она поможет предотвратить
инциденты наподобие кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", произошедшей
в начале 2019 года.
Именно после того резонансного инцидента руководство
Третьяковской галереи заказало систему третьего рубежа охраны, которая
обеспечит защиту самого предмета, а не только периметра. Устанавливать ее решили
в выставочных помещениях на Крымском Валу и в Инженерном корпусе.
Реализацию проекта взяла на себя компания "Росатома"
"Элерон". Специалисты предложили использовать проверенные временем датчики
серии "Яхонт". Они были созданы в середине 2000-х годов и обеспечивали охрану
стратегических объектов.
Отличительной особенностью этих устройств является тот факт,
что устройства контроля основаны на различных физических принципах, что
позволяет реагировать на любое вторжение в охраняемую зону. А заглушить сигнал
датчиков можно только военным оборудованием для радиоэлектронной борьбы,
аппаратура которого занимает несколько грузовиков. "Фактически комплекс
обеспечивает "неизвлекаемость. Его нельзя никакими способами обойти", -
рассказал начальник отделения "Элерона" Алексей Руднев.
При этом в "Росатоме" решили изменить размеры устройства при
сохранении всех его свойств. "Когда речь зашла об оснащении культурного
объекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика", – цитирует РИА
Новости Алексея Руднева.
Изначально датчик вместе с системами автономного питания
представлял собой блок с габаритами 300×200×150 миллиметров. В итоге в залах
Третьяковской галереи были установлены датчики серии "Яхонт", размером не
превышающие банковской карты и толщиной порядка четырех миллиметров. Чтобы
добиться таких результатов от специалистов потребовалось применить новые
инженерные и алгоритмические решения.
Благодаря компактности разработанные и модернизированные
"Элероном" охранные датчики можно размещать на обратной стороне картинной рамы.
Они уже были использованы на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова и
Федора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе,
а также в зале главного корпуса Третьяковки, где выставлена Библия Пискатора,
говорится в сообщении "Росатома".
Федеральный центр науки и высоких технологий
"Специальное научно-производственное объединение "Элерон" является
крупнейшим в России научно-исследовательским, проектно-конструкторским и
монтажно-наладочным предприятием по созданию технических средств охраны и
систем безопасности, а также по оснащению ими объектов различного назначения.
Так, продукцию "Элерона" используют различные министерства и
ведомства, чья деятельность связана с обеспечением государственной и
общественной безопасности. Пример с оборудованием датчиками серии "Яхонт" залов
Третьяковской галереи показывает, что технологии российских атомщиков
оказываются крайне полезны и востребованы не только в сфере энергетики.