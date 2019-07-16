Третьяковская галерея установила у себя новую охранную систему, которая была разработана специалистами Росатома. Она поможет предотвратить инциденты наподобие кражи картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым, произошедшей в начале 2019 года.

Третьяковская галерея установила у себя новую охраннуюсистему, которая была разработана специалистами "Росатома". Она поможет предотвратитьинциденты наподобие кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", произошедшейв начале 2019 года.Именно после того резонансного инцидента руководствоТретьяковской галереи заказало систему третьего рубежа охраны, котораяобеспечит защиту самого предмета, а не только периметра. Устанавливать ее решилив выставочных помещениях на Крымском Валу и в Инженерном корпусе.Реализацию проекта взяла на себя компания "Росатома""Элерон". Специалисты предложили использовать проверенные временем датчикисерии "Яхонт". Они были созданы в середине 2000-х годов и обеспечивали охранустратегических объектов.Отличительной особенностью этих устройств является тот факт,что устройства контроля основаны на различных физических принципах, чтопозволяет реагировать на любое вторжение в охраняемую зону. А заглушить сигналдатчиков можно только военным оборудованием для радиоэлектронной борьбы,аппаратура которого занимает несколько грузовиков. "Фактически комплексобеспечивает "неизвлекаемость. Его нельзя никакими способами обойти", -рассказал начальник отделения "Элерона" Алексей Руднев.При этом в "Росатоме" решили изменить размеры устройства присохранении всех его свойств. "Когда речь зашла об оснащении культурногообъекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика", – цитирует РИАНовости Алексея Руднева.Изначально датчик вместе с системами автономного питанияпредставлял собой блок с габаритами 300×200×150 миллиметров. В итоге в залахТретьяковской галереи были установлены датчики серии "Яхонт", размером непревышающие банковской карты и толщиной порядка четырех миллиметров. Чтобыдобиться таких результатов от специалистов потребовалось применить новыеинженерные и алгоритмические решения.Благодаря компактности разработанные и модернизированные"Элероном" охранные датчики можно размещать на обратной стороне картинной рамы.Они уже были использованы на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова иФедора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе,а также в зале главного корпуса Третьяковки, где выставлена Библия Пискатора,говорится в сообщении "Росатома".Федеральный центр науки и высоких технологий"Специальное научно-производственное объединение "Элерон" являетсякрупнейшим в России научно-исследовательским, проектно-конструкторским имонтажно-наладочным предприятием по созданию технических средств охраны исистем безопасности, а также по оснащению ими объектов различного назначения.Так, продукцию "Элерона" используют различные министерства иведомства, чья деятельность связана с обеспечением государственной иобщественной безопасности. Пример с оборудованием датчиками серии "Яхонт" заловТретьяковской галереи показывает, что технологии российских атомщиковоказываются крайне полезны и востребованы не только в сфере энергетики.