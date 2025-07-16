В деревне Крутово Петушинского района спасатели извлекли из реки Клязьма тело утонувшего мужчины. За день до этого в том же месте нашли тело женщины. Предположительно, пара купалась вместе и

В деревне Крутово Петушинского района спасатели извлекли из реки Клязьма тело утонувшего мужчины. За день до этого в том же месте нашли тело женщины. Предположительно, пара купалась вместе и оба погибли. Поиски 33-летнего мужчины вели специалисты водолазной группы “ДобротворецЪ”. Найденное тело передано полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия. С начала лета на водоемах Владимирской области погибли 13