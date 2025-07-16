Собрался мужик на охоту. Жена пристала- возми да возьми меня с собой.
Hу пришлось взять. А мужикам же побухать охота. Мужик говорит жене:
- Ты с этой стороны холма притаись, мы на тебя лося гнать будем. Ты его завали и смотри никуда не уходи, охраняй. А тут халявщиков много, добычу могут спереть.
Ну и пошли мужики на другую сторону. Всю ночь пробухали. Утром вспомнили,- там же баба в засаде.
Пошли посмотреть. Видят: лежит туша животного, а вокруг баба с ружьем бегает за мужичонкой и кричит:
- Мой лось! Мой лось!
А мужичонка:
- Да твой! Твой! Дай я только седло заберу!
еще анекдот!