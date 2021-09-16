Власти Москвы проведут благоустройство в районах Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево.

Власти Москвы проведут благоустройство в районах Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево.В четырех районах СЗАО проживает более полумиллиона москвичей. Глава города Сергей Собянин представил основные проекты по улучшению транспортной доступности, строительству новых домов для участников программы реновации, модернизации поликлиник и благоустройству парков в районах Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево.Конечно, Северо-Запад столицы уже обеспечен подземным и новым наземным метро. Меж тем, действующие линии сегодня перегружены, поэтому власти приняли решение строить новую ветку, Рублево-Архангельскую. Она будет иметь восемь станций и пройдет от Сити до "Липовой Рощи" за МКАДом. В перспективе линию могут продлить. Особенно она актуальна для жителей Строгино и Митино.В СЗАО необходимо привести в порядок некоторые дороги и развязки. Собянин отметил, что сегодня из семи этапов реконструкции Волоколамского шоссе шесть уже завершены. Осталось только построить новый мост через Сходню, после чего на автомагистрали проведут комплексное благоустройство.В рамках программы реновации столичные власти планируют полностью переселить 2,4 тысячи жителей 14 домов поселка Новобратцевский в Митино. Еще 18,3 тысяч жителей 111 домов в Южном Тушино ждут новых квартир, ключи от которых начнут выдавать уже в следующем году. В Покровском-Стрешнево в программу реновации включено 48 домов. Начало переселения запланировано на 2024 году, подчеркнул мэр.Власти уже благоустроили наиболее крупные парки северо-запада. На очереди – огромный зеленый массив парка "Покровское-Стрешнево". Специалисты сохранят местную экосистему с вековыми соснами. На территории установят детские и спортивные площадки, а также оборудуют места отдыха. Проект обсудят с местными жителями.Новая поликлиника появится на улице Твардовского в Строгино. В семиэтажном корпусе будут вести прием как врачи общей практики, так и узкие специалисты. Медцентр сможет принять первых пациентов в 2023 году. Кроме того, реконструкция по новому московскому стандарту пройдет еще в семи действующих поликлиниках.Модернизация столичной инфекционной службы началась еще до пандемии коронавируса. Старые корпуса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе пришлось снести. Там будет абсолютно новая больница с современным оборудованием. Отныне размещать пациентов будут в изолированных палатах со специальной системой вентиляции – от общих столовых и душевых тоже откажутся.Очень важно, что в ИКБ № 1 будет собственная клиническая лаборатория четвертого уровня биобезопасности (BSL-4) для работы с наиболее опасными биоматериалами. Собянин подчеркнул, что аналогичный подход реализован также в части исследований и операций. Кроме того, в больнице откроют акушерский стационар для женщин с инфекционными заболеваниями. Строительство планируется завершить в 2022 году.В следующем году откроется флагманский центр "Мои документы" в ТРЦ у станции метро "Сходненская", а на Таллинской улице в Строгино построят новую ярмарку. Отметим, что столичные власти планируют дополнительно создать около 72 тысяч рабочих мест для москвичей."В Строгино, Митино, Южном Тушино и Покровском-Стрешнево имеется порядка 130 тысяч рабочих мест. Маловато для 500-тысячного населения, из которого примерно половину составляют взрослые трудоспособные люди", – подчеркнул Собянин.