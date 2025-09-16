Жительница Московской области поступила во владимирский Перинатальный центр на 36 неделе. У нее были сильные головные боли, высокое давление и многократная рвота. Женщине предстояли третьи

Жительница Московской области поступила во владимирский Перинатальный центр на 36 неделе. У нее были сильные головные боли, высокое давление и многократная рвота. Женщине предстояли третьи роды. Предыдущие закончились операцией кесарево сечение. Наталья Денисова, главный врач Областного перинатального центра: При лабораторном исследовании были выявлены признаки разрушения клеток крови, критическое снижение тромбоцитов крови, которые отвечают за свертываемость,