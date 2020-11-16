Похищенные инструменты фигурант планировал использовать для проведения строительных работ.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя г. Петушки. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в июле текущего года обвиняемый при помощи металлической арматуры сорвал навесной замок на дверях хозпостройки, расположенной в деревне Крутово Петушинского района, и похитил углошлифовальную машинку, циркулярную пилу, бензопилу, бензотриммер и сварочный аппарат.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 30 000 рублей.Фигуранта задержали в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска.Свою вину в содеянном мужчина признал, пояснив, что ему необходимо было выполнить мелкие строительные работы, но инструмента у него нет и деньги на покупку отсутствуют.Похищенное злоумышленник перевез на попутном автомобиле и спрятал в кустах недалеко от того дома, где хотел проводить строительные работы.В ходе следствия похищенное у фигуранта изъяли и вернули потерпевшему.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.