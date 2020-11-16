Близ станции Новки Камешковского района на ходу опрокинулись 12 железнодорожных цистерн.

Близ станции Новки Камешковского района на ходу опрокинулись 12 железнодорожных цистерн.Первые кадры с мест происшествия появились в соцсетях.Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 14.42 со станции Новки -1 в Камешковском районе.По предварительной информации сошло с рельсов 12 цистерн с мазутом, пострадал 1 человек, нарушены габариты двух путей.В 14-45 на место выехала оперативная группа, в 15-05 на место происшествия прибыли силы и средства Камешковского пожарно-спасательного гарнизона - 8 человек и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На месте проводится работа по недопущению возгорания сошедших с рельсов вагонов с горюче-смазочными материалами.К месту происшествия направлены два восстановительных поезда. Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба РЖД.Пассажиры с владимирского вокзала сообщили, что прибытие на него всех поездов со стороны Нижнего Новгорода задерживается.