Чем ближе становятся выборы президента Украины, тем большее общественное внимание оказывается сосредоточено на трех главных кандидатах электоральной гонки – действующем лидере страны Петре Порошенко, харизматичном юмористе Владимире Зеленском и оппозиционере со стажем Юлии Тимошенко. Актер, кажется, пользуется наибольшей народной поддержкой, что, однако, не избавляет его от проблем.

Чем ближе становятся выборы президента Украины, тем большее общественное внимание оказывается сосредоточено на трех главных кандидатах электоральной гонки – действующем лидере страны Петре Порошенко, харизматичном юмористе Владимире Зеленском и оппозиционере со стажем Юлии Тимошенко. Актер, кажется, пользуется наибольшей народной поддержкой, что, однако, не избавляет его от проблем.Руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского, партнер и юрист "Студии Квартал 95" Иван Баканов признался, что команде не хватает денег на проведение кампании. Он подчеркнул, что партия "Слуга народа" принципиально не берет деньги у Владимира Коломойского и у других богатых и крайне влиятельных украинских предпринимателей."Просто в один прекрасный день вы просыпаетесь, а в списке вашей партии кто-то берет ножницы и оставляет только номер один, а дальше дает совершенно других людей, которые не соответствуют общим критериям. Зачем брать такие деньги?", – заметил Иван Баканов.Тем временем сам Владимир Зеленский, судя по всему, рискует лишиться одного из своих источников доходов. Дело в том, что из-за начала политической карьеры у него остается все меньше времени и сил для выходов на сцену. Поговаривают, что в юмористическом шоу "Лига смеха" ему уже нашли замену.В новом выпуске "Вечернего квартала" зрителям представили нового актера – им стал Владимир Мартынец. Его участие может быть связано с уходом лидера студии и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, передает украинское издание "Обозреватель". Однако пока неизвестно, будет ли он выступать на постоянной основе или ограничится эпизодическими появлениями в студии.