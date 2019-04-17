Она уже была готова перешагнуть через парапет

Она уже была готова перешагнуть через парапетВ Коврове сотрудник МЧС спал девушку, которая хотела спрыгнуть с крыши.Утром 16 апреля на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на крыше дома на улице Комсомольской кто-то стоит. Туда незамедлительно выехали спасатели, скорая помощь и полиция.Прибыв на место вызова, пожарные поднялись на крышу и увидели, что на краю парапета стоит молодая девушка. Они аккуратно начали с ней в диалог. Ковровчанка пригрозила, что если кто-то к ней подойдет, она сразу спрыгнет вниз.После нескольких минут уговоров девушка разрешила остаться на крыше только спасателю поисково-спасательного отряда Михаилу Быкову и попросила, чтобы от дома уехали все полицейские.Ведя с ней отвлечённую беседу, Михаил пообещал, что сейчас все уедут, и попросил у разрешения подойти к краю крыши, чтобы лично в этом удостовериться. Когда спасатель оказался на расстоянии вытянутой руки от девушки, она на мгновение потеряла бдительность, и Михаил умело воспользовался ситуацией – метнулся в её сторону, крепко схватил и унёс на безопасное от парапета расстояние, где уже стояли правоохранители и врачи скорой помощи.