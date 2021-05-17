Из-за перекладки участка магистральной теплосети движение по улице Красноармейской будет ограничено. С 18 по 31 мая на время реконструкции трубопровода будет организовано одностороннее

Из-за перекладки участка магистральной теплосети движение по улице Красноармейской будет ограничено. С 18 по 31 мая на время реконструкции трубопровода будет организовано одностороннее движение от улицы Красноармейская в сторону улицы МОПРа. Речь идет о небольшом участке в районе главных ворот СИЗО. Вернуться на Красноармейскую можно будет по улице 9 Января. Водителей просят потерпеть и заранее