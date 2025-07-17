Роспотребнадзор проверил столовую «Серебряная подкова» на Гагарина после того, как несколько человек отравились. Как итог: специалисты обнаружили в кафе огромное количество нарушений.

Роспотребнадзор проверил столовую «Серебряная подкова» на Гагарина после того, как несколько человек отравились. Как итог: специалисты обнаружили в кафе огромное количество нарушений. Среди них были, например, такие: – предприятие не делится на цехи; – для готовых блюд и заготовок не предусмотрен холодильник, поэтому готовая продукция соседствовала с сырой; – отбивную из индейки готовили без технологической