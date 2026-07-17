Оперативники взяли под контроль всю сделку и задержали молодого человека сразу после того, как он забрал пакет с деньгами у бабушки. Он действовал по указанию кураторов. По данным УМВД

Оперативники взяли под контроль всю сделку и задержали молодого человека сразу после того, как он забрал пакет с деньгами у бабушки. Он действовал по указанию кураторов. По данным УМВД России по городу Владимиру, полицейские узнали о возможном приезде курьера и вычислили предполагаемую жертву. С этого момента всё шло по плану силовиков. Пенсионерка обналичила деньги, а