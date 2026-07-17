Дорога к спорту станет комфортнее.

В текущем дорожном сезоне в регионе запланировано масштабное обновление дорожного полотна, ведущего к стадионам, спортивным комплексам и специализированным школам. В общей сложности в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожники отремонтируют более 50 километров таких путей.В Ковровском районе специалисты сейчас приводят в порядок шесть отрезков трассы Сенинские Дворики – Кинешма суммарной протяженностью более 8 километров, включая проезд через поселок Мелехово, признанный областным центром мотокросса. В Камешково благодаря обновлению северного обхода города путь до местного стадиона «Труд» станет значительно быстрее и комфортнее.В Меленковском районе ремонт участка трассы Касимов – Нижний Новгород гарантирует удобный и безопасный подъезд к современному спортивному комплексу в селе Илькино. А в самом Владимире бригады дорожников ведут работы в Спортивном переулке, где расположена знаменитая школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева.