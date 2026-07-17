По уголовному делу проведен комплекс следственных действий.

Следком предъявил обвинение 35-летнему жителю Рязани в нарушении правил безопасности, которое повлекло смерть человека на строительной площадке во Владимире.Выяснилось, что обвиняемый руководил строительно-монтажным участком на возведении многоэтажки по улице Бобкова. Он отправил 24-летнего разнорабочего-иностранца уплотнять бетон на высоте 17-го этажа, хотя парень не имел допуска и нужной подготовки. Начальник также не позаботился о безопасности и не проверил крепление страховочных тросов. В результате 1 мая молодой человек оступился и разбился насмерть.Рязанец полностью признал свою вину. Следователи провели все необходимые допросы и экспертизы на объекте, дело готовится к суду.